Filmischer Rückblick in Steinbruch an der Nahe

Für den Film „Westwind – Dark Shadows“ wurde im Kirner Benkelberg-Steinbruch auf Halmen eine Szene aus der Nazi-Ära gedreht - mit passenden Fahrzeugen und Kostümen. Viele lokale Akteure wirkten mit, Erstvorführung in Kirn ist am 14. Dezember.

Ein Wochenende wie aus einer anderen Zeit: Von Freitag bis Sonntag verwandelte sich der alte Steinbruch „Benkelberg“ in Kirn in ein detailgetreues Lager aus dem Zweiten Weltkrieg. Grund dafür war eine aufwendig inszenierte Rückblende für den Film „Westwind – Dark Shadows“, der aktuell in der Region gedreht wird. Dabei wurde eines immer wieder betont: Es handelt sich ausdrücklich nicht um einen Nazi-Film, sondern um einen spannenden Gegenwartsstreifen, der zur Erklärung seiner Handlung einen kurzen Blick in die Geschichte wagt.

i Eine zentrale Figur dieser Szene ist die junge Kirnerin Emma Hermann-Rathgeb, die für diesen Auftritt eigens ein historisch inspiriertes Kleid trug, gemeinsam mit Nadja Schulz. Sebastian Schmitt

Der Aufbau der Szene war beeindruckend: Bereits am Freitag begannen zahlreiche Freiwillige und Filmschaffende damit, das Gelände vorzubereiten – Zelte wurden errichtet, Tarnnetze gespannt, Fahrzeuge in Szene gesetzt. Und die Liste dieser historischen Fahrzeuge war beeindruckend: Ronny Stein brachte seinen Schwimmwagen Typ 166 (Bj. 1944), Frank Alain kam mit einem Kübelwagen von 1944, Lutz steuerte eine BMW R75 (Bj. 1943) bei. Hinzu kamen eine Zündapp KS 750 von Valentin Fetzer (Bj. 1943), ein DKW RT von Florian Gleißner sowie ein Kettenkraftrad Typ HK 101 von Thomas Schröder – mit Baujahr 8/45 eines der letzten Fahrzeuge seiner Art. Insgesamt nahmen über ein halbes Dutzend Fahrzeuge und Fahrer an der Szene teil.

i Über 50 Hobby-Schauspieler in originalgetreuen Uniformen und mit originalen Geräten kanen aus ganz Rheinland-Pfalz nach Kirn. Sebastian Schmitt

Regisseur Achim Goldschmidt erklärt: „Die Rückblende zeigt eine wichtige Übergabe in einem Nazi-Lager – ein Puzzlestück, das den Handlungsverlauf von Westwind überhaupt erst in Gang bringt.“ Gedreht wurde mit großer Sorgfalt und Respekt vor der Thematik. „Wir wollen nichts verherrlichen, sondern einordnen“, ergänzt seine Ehefrau und Koordinatorin Nicole. Der Drehort – ein stillgelegter Steinbruch ohne moderne Bauten – bot dafür die perfekte Kulisse.

i Im alten Steinbruch auf Halmen kamen die alten Fahrzeuge richtig zur Geltung. Sebastian Schmitt

Eine zentrale Figur dieser Szene ist die junge Kirnerin Emma Hermann-Rathgeb, die für diesen Auftritt eigens ein historisch inspiriertes Kleid trug, das sie sich selbst organisierte. „Sie spielt nur in dieser Szene mit – aber wie!“, schwärmt das Filmteam. Auch Haarstyling und Maske wurden exakt auf das Jahr 1944 abgestimmt.

Die Zusammenarbeit mit den Darstellerinnen und Darstellern – allesamt Hobby-Enthusiasten – lobt Goldschmidt in höchsten Tönen: „Ein unglaubliches Maß an Fachwissen, Liebe zum Detail und Verantwortungsbewusstsein. Das war gelebte Teamarbeit.“ Besonders bei Pyrotechnik und historischen Requisiten sei Sicherheit das oberste Gebot gewesen.

i Emma Hermann-Rathgeb mit ihrem historisch passenden Kleid zusammen mit Nadja Schulz. Sebastian Schmitt

Mit Spannung werden nun die Vorführungen erwartet: Am 13. Dezember läuft „Westwind – Dark Shadows“ im Cineplex Bad Kreuznach. Die 450 Plätze der Premierenvorstellung sind bereits ausverkauft. Einen Tag später, am 14. Dezember, gibt es eine weitere Vorstellung im Gesellschaftshaus Kirn. Dort sind noch Karten über die Genuss Galerie in Kirn erhältlich.

i 50 Hobby-Schauspieler wirkten im Steinbruch mit und wurden von Regisseur Achim Goldschmidt in höchsten Tönen gelobt. Sebastian Schmitt

Achim Goldschmidt fasst es klar zusammen: „Wir distanzieren uns geschlossen vom rechten Gedankengut. Unsere Szene ist kein Kriegsfilm, sondern ein erzählerisches Element. Westwind ist ein Film der Gegenwart – mit Mut zur Vergangenheit.“