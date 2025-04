Ein totes Schaf wurde am Dienstag in Horbach in der Verbandsgemeinde Kirner Land aufgefunden. Erste Spuren deuten darauf hin, dass möglicherweise ein Raubtier beteiligt gewesen sein könnte. Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) hat DNA-Abstriche an dem Tier genommen, um die Umstände des Vorfalls genauer zu klären. Bislang kann weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, dass ein großer Beutegreifer wie Luchs oder Wolf verantwortlich ist. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, und Spekulationen wären zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht. Tierhalter werden gebeten, ihre Herden im Blick zu behalten und mögliche Auffälligkeiten unverzüglich zu melden. Alle Bürger sind aufgefordert, Schadensfälle oder auch Sichtungen unverzüglich zu melden. Es spielt keine Rolle, ob Wild- oder Nutztiere betroffen sind. Dafür ist unter den Nummern 06306/911199 oder 06131/884268199 eine Hotline eingerichtet.