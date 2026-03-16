Kreis ist abgesprungen
Feuerwehrhaus Monzingen wird nun Solo-Projekt
Auf diesem Gelände soll nun ein Feuerwehrhaus allein für die Monzinger Einheit gebaut werden. Die Pläne für eine Kooperation mit
Auf diesem Gelände soll nun ein Feuerwehrhaus allein für die Monzinger Einheit gebaut werden. Die Pläne für eine Kooperation mit dem Kreis-Katastrophenschutz haben sich zerschlagen.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Von den Träumen interkommunaler Zusammenarbeit auf den harten Boden der Tatsachen. Der Kreis hat das Gemeinschaftsprojekt in Monzingen nach langer Verzögerung beerdigt. Nun will die VG für die Wehr ein Solo-Feuerwehrhaus bauen. Wie schnell geht das? 

Lesezeit 4 Minuten
Die Entscheidung ist endlich gefallen: Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan baut das Monzinger Feuerwehrhaus ohne Partner, denn der Kreis ist endgültig abgesprungen. Aber auch ohne diese Entscheidung hatte VG-Bürgermeister Uwe Engelmann für die jüngste Sitzung geplant, den Rat darüber abstimmen zu lassen, dass die VG alleine weitermacht.

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