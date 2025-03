Beim Brand eines Schuppens in der Duchrother Wassergasse ist in der Nacht zum Montag Sachschaden entstanden. Verletzt worden ist glücklicherweise niemand. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rüdesheim konnten durch ihren schnellen Einsatz eine Ausbreitung der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Was den Brand ausgelöst hat, ist nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

„Anwohner der Naheweinstraße hatten gegen 2:45 Uhr einen lauten Knall und Feuerschein in der Wassergasse wahrgenommen und den Notruf abgesetzt. Noch während sich die alarmierten Feuerwehrkräfte aus Duchroth und der Feuerwehreinsatzzentrale in Rüdesheim auf dem Weg in die Gerätehäuser machten, ging ein weiterer Notruf bei der Leitstelle ein. Weil nun von einem brennenden Carport die Rede war, wurde die Alarmstufe erhöht und die Feuerwehren aus Niederhausen, Oberhausen, Odernheim und Waldböckelheim sowie die Führungsstaffel nachalarmiert. Auch der Rettungsdienst und die Polizei eilten zur Einsatzstelle am nördlichen Duchrother Ortsrand“, heißt es in der Pressemeldung der VG-Feuerwehr.

i Beim Brand eines Schuppens in der Duchrother Wassergasse ist in der Nacht zum Montag Sachschaden entstanden. Verletzt worden ist glücklicherweise niemand. Rouven Ginz/Freiwillige/Feuerwehr VG Rüdesheim. Rouven Ginz/Feuerwehr VG Rüdesheim

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle haben Duchroths Wehrführer Sören Herrmann und seine Mannschaft einen in Vollbrand stehenden Schuppen vorgefunden, das Feuer habe gedroht, auf das direkt angebaute Wohnhaus überzugreifen. Der einzige Bewohner des Hauses habe das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen gehabt und sei unter anderem durch Ortsbürgermeister Jörg Schneiß betreut worden, heißt es inn der Mitteilung der Feuerwehr. Zur Sicherheit habe Herrmann die Erhöhung der Alarmstufe auf „Brand 3“ angefordert, was die Alarmierung der Drehleiter der Feuerwehr Bad Sobernheim und der Atemschutz- und Hygienekomponente aus Norheim und Rüdesheim zur Folge gehabt habe.

„Die ersten Löschmaßnahmen führte die Feuerwehr Duchroth im Außenangriff durch und setzte dafür je ein Rohr auf der Gebäudevorder- und -rückseite ein. Die nachrückenden Einheiten aus Oberhausen und Waldböckelheim unterstützten unter der Einsatzleitung von Wehrleiter Christian Vollmer die Brandbekämpfung mit zwei Atemschutztrupps im Innenangriff und einem Atemschutztrupp im Außenangriff. Durch den schnellen Einsatz verhinderten die Feuerwehren, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Aufgrund eines geplatzten Fensters war Brandrauch auch in das Gebäude eingedrungen, weshalb es belüftet wurde2, ist in der Pressemeldung weiter zu lesen.

i Alles im Griff: Die Einsatzkräfte aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim hatten in der Nacht zum Montag einiges zu tun. Rouven Ginz/Freiwillige/Feuerwehr VG Rüdesheim. Rouven Ginz/Feuerwehr VG Rüdesheim

Die Feuerwehr Niederhausen habe die Einsatzstelle ausgeleuchtet und im weiteren Verlauf des Einsatzes die umfangreichen Nachlöscharbeiten am ausgebrannten Schuppen unterstützt. Der Einsatz der Drehleiter sei nicht erforderlich gewesen, sie sei, wie die in Bereitschaft stehenden Kräfte aus Odernheim, frühzeitig aus dem Einsatz entlassen worden. Für die eingesetzten Atemschutzgeräteträger habe das Team der Hygienekomponente frische Wechselkleidung bereitgehalten und für den Transport verbrauchten Materials ins Rüdesheimer Dienstleistungszentrum gesorgt.

„Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Werner Hofmann, der Ende des Monats in den Ruhestand eintritt, war mit seinem Stellvertreter Holger Schmidt und seinem Nachfolger Alexander Roßkopf ebenfalls vor Ort und konnte in Duchroth kurz vor seinem Ruhestand nochmal aktiv in die Brandbekämpfung eingreifen. Gemeinsam mit Wehrleiter-Stellvertreter Rouven Ginz stellte er eine leichte Rauchentwicklung auf dem Dach eines benachbarten Holzcarports fest. Glutteile hatten vermutlich trockenes Laub in Brand gesetzt. Mit 10 Litern Wasser aus einer Kübelspritze der Feuerwehr Oberhausen machten Werner Hofmann und Rouven Ginz dem Kleinbrand erfolgreich den Garaus und waren mit ihrer Arbeit genauso zufrieden wie Einsatzleiter Christian Vollmer über die durchgeführten Maßnahmen der insgesamt 78 Einsatzkräfte der Blaulichtfamilie. Außer einer Brandwache der Feuerwehreinheit Duchroth waren alle Einheiten gegen 5.20 Uhr in die Gerätehäuser zurückgekehrt“, berichtet die Feuerwehr weiter.

i Gegen 5.20 Uhr war am Montagmorgen der Brand gelöscht, einzig die Brandwache verblieb an der Einsatzstelle in Duchroth zurück. Rouven Ginz/Freiwillige/Feuerwehr VG Rüdesheim. Rouven Ginz/Feuerwehr VG Rüdesheim

Leider war es damit noch nicht getan, denn es kam zu einem Folgeeinsatz in Rüdesheim: Die Rüdesheimer Aktiven ließ der nächste Alarm um 5.45 Uhr direkt wieder in die Einsatzuniform schlüpfen. Im zu dieser Uhrzeit noch verschlossenen SB-Bereich des Sparkassen-Beratungscenters in der Nahestraße hatte zum dritten Mal in den vergangenen drei Wochen die Vernebelungsanlage ausgelöst. Ein Einsatz war auch dieses Mal nicht erforderlich und so rückte die Wehr um 6 Uhr unverrichteter Dinge wieder ein.