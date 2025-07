Ein Einsatz, wie ihn auch die Feuerwehr nicht alle Tage hat: Im Kreis Mainz-Bingen rettete sie ein Reh in Not.

Ein Reh in Not sorgte am Freitagabend für einen Feuerwehreinsatz: Das Tier war in einen großen See bei Sankt Johann geraten und fand aus eigener Kraft nicht mehr ans Ufer zurück. Passanten bemerkten das erschöpfte Reh im Wasser und verständigten umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte aus Sprendlingen, Sankt Johann und Wolfsheim trafen zügig ein und leiteten eine koordinierte Rettungsaktion ein. Zwei Feuerwehrleute aus Sprendlingen rüsteten sich mit Wasserrettungsanzügen und einem Rettungsring aus. Gesichert durch Leinen schwammen sie zu dem Reh hinaus. Mittels des Rettungsrings gelang es, das Tier über Wasser zu halten und behutsam an Land zu bringen. Dort angekommen, konnte das Reh unverletzt und aus eigener Kraft das Weite suchen. Der Einsatz war nach rund einer Stunde für die 20 eingesetzten Kräfte beendet.