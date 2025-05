Feuerwehr muss Küchenbrand in Kreuznach löschen

Die Feuerwehr wurde am Montagmittag zu einem Küchenbrand in Kreuznachs Norden gerufen. Zwei Stunden waren die Kameraden vor Ort beschäftigt.

i Nach zwei Stunden konnten die Kameraden in der Kahlenbergerstraße wieder einpacken. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Um kurz vor Mittag wurde die Kreuznacher Feuerwehr in die Kahlenbergerstraße gerufen. In einem Haus nahe der Rüdesheimer Straße war offenbar ein Mittagessen zu heiß geworden – die Dunstabzugshaube qualmte, und die Flammen hatten die Oberschränke angezündet. Die Bewohner des zweigeschossigen Hauses hatten schon versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher selbst in den Griff zu bekommen.

Die herbeigerufenen Wehrleute betreuten die Bewohnerin der betroffenen Wohnung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Vor der Eingangstür wurde dann ein Rauchabschluss gesetzt, um eine weitere Verqualmung des Hauses zu verhindern. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr und zwei Trupps unter Atemschutz abgelöscht. Die Decke wurde geöffnet und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde dann an den vor Ort befindlichen Hauseigentümer übergeben. Der Einsatz unter der Leitung von Kai Mathias, dem stellvertretenden Wehrleiter, war nach knapp zwei Stunden beendet.