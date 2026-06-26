Gleich drei Einsätze hielten die Feuerwehr Monzingen am Donnerstagabend bis in die Nacht hinein in Atem. Der erste Alarm ging gegen 16.30 Uhr ein: Zahlreiche Bürger meldeten über den Notruf Flammen und Rauch oberhalb des Ortes im Bereich Bienengärtchen. In der Nähe hatte es in der Vergangenheit bereits mehrfach gebrannt. Bei großer Trockenheit und Temperaturen um 35 Grad war die Sorge groß, dass sich die Flammen schnell ausbreiten könnten.

Dass es nicht zu einem größeren Flächenbrand kam, lag vor allem am schnellen Eingreifen der Feuerwehren. Unter der Leitung von Daniel Großhart waren die Einheiten aus Bad Sobernheim, Monzingen, Kirn, Nußbaum, Langenthal und Merxheim binnen weniger Minuten vor Ort. „Als wir ankamen, brannten rund 400 Quadratmeter unterhalb einer Aussichtsbank“, schilderte Großhart die Lage. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Zum Einsatz kam auch die neu aufgestellte Drohneneinheit der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. Mit ihrer Hilfe konnte der betroffene Bereich aus der Luft kontrolliert werden. Bei der Trockenheit war es wichtig, Glutnester frühzeitig zu erkennen und auszuschließen.

Unfall auf der B41

Für die Einheit Monzingen war der Abend damit jedoch noch nicht beendet. Gegen 22.15 Uhr folgte der nächste Alarm, diesmal in Nußbaum. Dort hatte ein Rauchwarnmelder in einem Wohnhaus ausgelöst und die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Rund eine Stunde später, gegen 23.30 Uhr, wurde die Einheit Monzingen erneut alarmiert: Diesmal ging es zu einem Verkehrsunfall auf der B41 zwischen Monzingen und Martinstein.

Innerhalb weniger Stunden mussten die Kräfte somit gleich drei unterschiedliche Einsatzlagen abarbeiten – vom Flächenbrand über einen ausgelösten Rauchwarnmelder bis zum Verkehrsunfall. Besonders der Brand oberhalb von Monzingen zeigte, wie angespannt die Lage bei Hitze und Trockenheit derzeit ist. Entscheidend war das schnelle Zusammenspiel der alarmierten Wehren.