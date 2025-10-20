Enge Bebauung in Winzenheim Feuerwehr kann Vordere Grabenstraße weiter passieren Josef Nürnberg 20.10.2025, 13:00 Uhr

i Müllfahrzeuge befahren die Vordere Grabenstaße in Winzenheim wegen ihrer Enge nach Schäden am eigenen Fahrzeug und Hauswänden oder Einfriedungen nicht mehr. Die Feuerwehr kann allerdings den Brandschutz gewährleisten, wie Tests ergeben haben. Josef Nürnberg

Für den Abfallwirtschaftsbetrieb ist klar: In der engen Strecke sollen keine Müllfahrzeuge mehr fahren, weil es Schäden gab. Das ist vielen Anwohnern ein Dorn im Auge. Aber es gibt auch Lichtblicke.

Müllfahrzeuge befahren derzeit nicht mehr die Vordere Grabenstraße, da es aufgrund von Engstellen in der Straße zu Schäden an den Müllfahrzeugen oder an Hauswänden und Grundstückseinfriedungen gekommen war. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) der Kreisverwaltung hat alle Anlieger der Straße darüber informiert, dass die Mülltonnen aus Sicherheitsgründen ab dem 21.







