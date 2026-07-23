Hoher Schaden durch Unfall
Feuerwehr holt Fahrer mit Leiter aus umgekipptem Mähdrescher
In einer engen Kurve kam die schwere Erntemaschine auf einem Wirtschaftsweg zwischen Limbach und Kirschroth von der Fahrbahn ab
In einer engen Kurve kam die schwere Erntemaschine auf einem Wirtschaftsweg zwischen Limbach und Kirschroth von der Fahrbahn ab und kippte danach um.
Sebastian Schmitt

Das endete glimpflich: Der Fahrer eines Mähdrescher-Gespanns übersteht einen spektakulären Unfall unbeschadet – der Schaden ist allerdings beträchtlich.

Lesezeit 1 Minute
Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstand nach Angaben der Polizeiinspektion Kirn bei dem Mähdrescher-Unfall, der sich am Montagmittag, 20. Juli, auf einem Wirtschaftsweg zwischen Limbach und Kirschroth ereignete. Dort war das Erntefahrzeug samt Schneidwerksanhänger in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, der 56-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über das Gespann und der Mähdrescher kippte auf die linke Fahrzeugseite.
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