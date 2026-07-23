Hoher Schaden durch Unfall Feuerwehr holt Fahrer mit Leiter aus umgekipptem Mähdrescher 23.07.2026, 13:00 Uhr

i In einer engen Kurve kam die schwere Erntemaschine auf einem Wirtschaftsweg zwischen Limbach und Kirschroth von der Fahrbahn ab und kippte danach um. Sebastian Schmitt

Das endete glimpflich: Der Fahrer eines Mähdrescher-Gespanns übersteht einen spektakulären Unfall unbeschadet – der Schaden ist allerdings beträchtlich.

Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstand nach Angaben der Polizeiinspektion Kirn bei dem Mähdrescher-Unfall, der sich am Montagmittag, 20. Juli, auf einem Wirtschaftsweg zwischen Limbach und Kirschroth ereignete. Dort war das Erntefahrzeug samt Schneidwerksanhänger in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, der 56-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über das Gespann und der Mähdrescher kippte auf die linke Fahrzeugseite.







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