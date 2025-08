Mit echtem Feuer und passender Ausrüstung probte die Freiwillige Feuerwehr Hennweiler, was im Falle eines Vegetationsbrands zu tun ist.

Die Freiwillige Feuerwehr Hennweiler führte am Montagabend, 4. August, auf einer Ackerfläche bei Hennweiler eine realitätsnahe Übung zur Bekämpfung von Vegetations‑ und Feldbränden durch. Organisiert vom stellvertretenden Wehrführer Guido Dörr, probte der Stützpunkt Hennweiler den Ernstfall – mit echtem Feuer, echter Ausrüstung und Unterstützung durch die Landwirtschaft.

Landwirt Jörg Schäfer stellte einen Streifen Stroh bewusst unverpresst zur Verfügung und hielt sich mit seinem Traktor und Grubber bereit, um bei Bedarf eine Brandschneise ziehen zu können. Die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft sei dabei entscheidend, so Dörr.

Zwei Spezialfahrzeuge

Zur Übung brachte die Feuerwehr Hennweiler zwei Spezialfahrzeuge mit: das HLF 10, ein Hilfeleistungs‑Löschgruppenfahrzeug mit einem eingebauten Tank von 1600 Litern Wasser, sowie das TSF‑W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser), gebaut auf Iveco Daily, Baujahr 2013, mit Magirus‑Aufbau und eigenem Wassertank von 750 Litern.

Ergänzt wird die Löschwasserversorgung durch ein 18.000-Liter-Wasserfass, das der Ortsgemeinde zur Verfügung steht – ein wichtiger Puffer zur Versorgung der Einsatzstelle bei größeren Flächenbränden. An mehreren realen Brandstellen konnten verschiedene Löschtechniken trainiert werden: Löschrucksäcke mit 20 Liter Inhalt, Feuerpatschen, gezielte Ablöschungen mit D-Schläuchen und Schnellangriffseinrichtungen. Die Kameradinnen und Kameraden konnten so praxisnahe Erfahrung unter erschwerten Bedingungen sammeln. Auch das korrekte Verhalten bei starkem Wind, das Sichern von Einsatzkräften sowie das taktische Vorgehen beim Flammenüberschlag wurden im Verlauf der Übung thematisiert. Solche Trainings sind gerade in zunehmend trockenen Sommern von wachsender Bedeutung.

„ Die Mannschaft hat heute eindrucksvoll gezeigt, wie professionell und schnell sie auch unter realen Bedingungen reagieren kann.“

Gemeindewehrführer Tobias Helfenstein

Auch Revierförster Tobias Helfenstein war vor Ort. Er erläuterte, dass im Lützelsoon viele Nadelbäume stehen, die bei Trockenheit besonders leicht entflammbar sind. Aus diesem Grund seien spezielle Laubwald‑Streifen als natürliche Brandschutzriegel zwischen den Nadelbeständen angelegt worden.

Gemeindewehrführer Simon Schuck zeigte sich am Ende der Übung sehr zufrieden: „Die Mannschaft hat heute eindrucksvoll gezeigt, wie professionell und schnell sie auch unter realen Bedingungen reagieren kann.“ Er kündigte an, dass solche praxisnahen Übungen als fester Bestandteil in den Ausbildungsplan aufgenommen werden.

Ein besonderer Höhepunkt der kommenden Wochen: Am Sonntag, 17. August, ab 11 Uhr, lädt die Feuerwehr Hennweiler herzlich ein zum Tag der offenen Tür und Feuerwehrfest. Dabei erhalten die Kameradinnen und Kameraden offiziell ihr neues UTV (Utility Task Vehicle) zur Personenrettung in unwegsamem Gelände. Ein buntes Rahmenprogramm mit Fahrzeugpräsentationen, Bewirtung und Mitmachaktion wird erwartet.