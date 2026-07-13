Nach Brand in Schreinerei
Feuerwehr der VG Rüdesheim warnt vor hoher Brandgefahr
Aktuell sind die Feuerwehrleute im Kreis stark gefordert, letzte Woche bei einem Brand in Braunweiler. Bei anhaltend hohen Tempe
Aktuell sind die Feuerwehrleute im Kreis stark gefordert, letzte Woche bei einem Brand in Braunweiler. Bei anhaltend hohen Temperaturen ist die Brandgefahr weiterhin hoch.
Christine Jäckel

Wind und Trockenheit, die derzeit häufig die Wetterlage prägen, begünstigen die schnelle Ausbreitung von Feuern. Beim Brand einer Braunweiler Schreinerei konnte Schlimmeres verhindert werden, doch die Feuerwehrleute sind stark gefordert. 

Lesezeit 1 Minute
Noch mal mit dem Schrecken davon gekommen, das ist das Fazit für die Braunweilerer nach dem Brand, der am Mittwoch letzte Woche in einer Schreinerei im Spabrücker Weg ausbrach. Zum Glück wurde das Feuer frühzeitig bemerkt und glücklicher Umstand Nummer zwei: Die Wehrleute konnten den Brand durch den Einsatz von Atemschutzgeräteträgern und der Drehleiter gezielt bekämpfen und so das Feuer auf die Werkstatträume begrenzen.
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