Bio-Kunststoff brennt Feuerwehr bei Großeinsatz im Gewerbepark Pferdsfeld Sebastian Schmitt 09.08.2026, 12:07 Uhr

i Mit massivem Wassereinsatz kämpfte die Feuerwehr gegen den Brand. Aus mehreren Strahlrohren brachten die Brandschützer zeitweise bis zu 5000 Liter Löschwasser pro Minute auf die Halle. Sebastian Schmitt

Ein Großeinsatz hat am Sonntagfrüh Feuerwehreinheiten aus der VG-Nahe-Glan und umliegenden Orten auf den ehemaligen Bundeswehrflugplatz Pferdsfeld geführt: Dort stand eine mobile Lagerhalle in Flammen in der 400 Tonnen Bio-Kunststoffe gelagert waren.

Ein Großbrand hat am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr die Einsatzkräfte im Gewerbepark auf dem ehemaligen Bundeswehrflugplatz Pferdsfeld gefordert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine 840 Quadratmeter große Lagerhalle bereits in Vollbrand. In dem 20 mal 42 Meter großen Gebäude lagerten nach Angaben des Unternehmens rund 400 Tonnen Polylactid -Kunststoff (PLA) – ist ein qkimaf rkhgWd_8/HugV6 cqw1tb rkhgWd_8/HugV6 biobasierter, ...







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