Bio-Kunststoff brennt
Feuerwehr bei Großeinsatz im Gewerbepark Pferdsfeld
Mit massivem Wassereinsatz kämpfte die Feuerwehr gegen den Brand. Aus mehreren Strahlrohren brachten die Brandschützer zeitweise
Mit massivem Wassereinsatz kämpfte die Feuerwehr gegen den Brand. Aus mehreren Strahlrohren brachten die Brandschützer zeitweise bis zu 5000 Liter Löschwasser pro Minute auf die Halle.
Sebastian Schmitt

Ein Großeinsatz hat am Sonntagfrüh Feuerwehreinheiten aus der VG-Nahe-Glan und umliegenden Orten auf den ehemaligen Bundeswehrflugplatz Pferdsfeld geführt: Dort stand eine mobile Lagerhalle in Flammen in der 400 Tonnen Bio-Kunststoffe gelagert waren.

Lesezeit 1 Minute
Ein Großbrand hat am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr die Einsatzkräfte im Gewerbepark auf dem ehemaligen Bundeswehrflugplatz Pferdsfeld gefordert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine 840 Quadratmeter große Lagerhalle bereits in Vollbrand. In dem 20 mal 42 Meter großen Gebäude lagerten nach Angaben des Unternehmens rund 400 Tonnen Polylactid -Kunststoff (PLA) – ist ein qkimaf rkhgWd_8/HugV6 cqw1tb rkhgWd_8/HugV6 biobasierter, ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren