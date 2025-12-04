Feuerwehr befreit Fahrer aus VW Caddy

Nach einer schweren Kollision auf der L234 musste die Feuerwehr einen regungslosen Fahrer aus seinem umgekippten VW Caddy retten. Die aufwendige Bergung dauerte bis in die Nacht.

Zwei Autofahrer wurden am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der L234 zwischen Waldböckelheim und Oberstreit verletzt. Gegen 20.30 Uhr waren ein VW Caddy und ein Renault Twingo wenige Hundert Meter vor der Ortslage Oberstreit aus bisher nicht bekannter Ursache kollidiert, berichtet die Freiwillige Feuerwehr der VG Rüdesheim. Durch den Aufprall stürzte der VW um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Waldböckelheim und Oberstreit hatte der Twingo-Fahrer sein Fahrzeug bereits verlassen und wurde von Ersthelfern betreut. Der Fahrer des VW befand sich noch im Fahrzeug und war zunächst regungslos und nicht ansprechbar. Die Feuerwehren leuchteten die Unfallstelle aus und stellten den Brandschutz sicher. Der Fahrer des Twingo wurde durch die Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut.

Zur Befreiung des VW-Fahrers verschaffte sich ein sogenannter „Innerer Retter" über die Heckscheibe des Caddys Zugang zum Innenraum. Weitere Kräfte der Feuerwehr Waldböckelheim sicherten das Fahrzeug gleichzeitig gegen Umfallen. Zur Befreiung des Verletzten wurde das Dach mittels hydraulischen Rettungsgeräts und Säbelsäge eingeschnitten und nach unten weggeklappt. Der Verletzte wurde anschließend von einer Notärztin medizinisch versorgt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Unfallbeteiligten in Krankenhäuser.

Kraftstoff ausgelaufen: Vollsperrung auf der L234

Im weiteren Einsatzverlauf mussten größere Mengen Kraft- und Betriebsstoffe aufgenommen werden, die Feuerwehr unterstützte zudem das Abschleppunternehmen bei der Bergung der Unfallfahrzeuge und die Straßenmeisterei beim Reinigen der Fahrbahn. Die L234 war bis gegen 22.30 Uhr voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Waldböckelheim und Oberstreit, die Feuerwehreinsatzzentrale Rüdesheim, die Führungsstaffel mit dem Einsatzleitfahrzeug, zwei Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes, die Notärztin aus Meisenheim, die Polizei Bad Kreuznach, die Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen.