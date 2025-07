Ein Pkw-Fahrer hat am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der B428 Höhe Lidl bei einem Wendevorgang einen entgegenkommenden Pkw übersehen, der daraufhin seitlich in die Fahrerseite seines Wagens fuhr. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen, da sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. Die angerückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach öffneten mit hydraulischem Gerät die Fahrertür und entfernten sie. Nachdem der Rettungsdienst und die Notärztin den Fahrer versorgt hatten, wurde er vorsichtig auf einem Spineboard aus seinem Pkw geholt und im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In dem anderen Fahrzeug befanden sich zwei Insassen; einer von ihnen wurde leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes kam es in dem betroffenen Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten nahmen den Vorfall auf und regelten den Straßenverkehr. Nachdem beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abgeschleppt wurden, konnte der Einsatz nach etwa einer Stunde für die Feuerwehr beendet werden. Einsatzleiter vor Ort war Peter Steinbrecher, der Zugführer des Löschbezirks Ost.