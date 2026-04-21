Unfall auf B428 Feuerwehr befreit eingeklemmte Autofahrerin 21.04.2026, 11:15 Uhr

i Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern die Unfallstelle auf der B428 in Bad Kreuznach. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Gesperrt werden musste am Dienstagmorgen ein Teilstück der B428 in Bad Kreuznach, bis die Feuerwehr eine eingeklemmte Autofahrerin nach einem Unfall aus ihrem Wagen befreien konnte.

Auf der Rückfahrt von einer ausgelösten Brandmeldeanlage kam der stellvertretende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach, Kai Mathias, am Dienstag, 21. April, gegen 9 Uhr an einem Unfall auf der Bundesstraße 428 in Höhe des Rewe-Marktes vorbei und setzte sofort einen Notruf ab.







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