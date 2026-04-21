Unfall auf B428
Feuerwehr befreit eingeklemmte Autofahrerin
Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern die Unfallstelle auf der B428 in Bad Kreuznach. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschl
Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern die Unfallstelle auf der B428 in Bad Kreuznach. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Gesperrt werden musste am Dienstagmorgen ein Teilstück der B428 in Bad Kreuznach, bis die Feuerwehr eine eingeklemmte Autofahrerin nach einem Unfall aus ihrem Wagen befreien konnte. 

Lesezeit 1 Minute
Auf der Rückfahrt von einer ausgelösten Brandmeldeanlage kam der stellvertretende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach, Kai Mathias, am Dienstag, 21. April, gegen 9 Uhr an einem Unfall auf der Bundesstraße 428 in Höhe des Rewe-Marktes vorbei und setzte sofort einen Notruf ab.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren