Weinbergpfähle brannten
Feuerschein über Winzenheim
Die Feuerwehr im Einsatz: Mit rund 18.000 Litern Wasser wurden die brennenden Pfähle gelöscht.
Die Feuerwehr im Einsatz: Mit rund 18.000 Litern Wasser wurden die brennenden Pfähle gelöscht.
Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Ein Feuerschein über Winzenheim sorgte in der Nacht für einen Einsatz der Feuerwehr. Ein Berg von Weinbergpfählen stand in Flammen.

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Auf einem Feld in der Gemarkung Bretzenheim, in der Verlängerung des Eremitagewegs, brannten Weinbergpfähle. Ein Passant bemerkte den großen Feuerschein oberhalb von Winzenheim in der Nacht zum Freitag, 1. Mai, gegen 0.45 Uhr und setzte einen Notruf ab.

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