Weinbergpfähle brannten: Feuerschein über Winzenheim
Weinbergpfähle brannten
Feuerschein über Winzenheim
Ein Feuerschein über Winzenheim sorgte in der Nacht für einen Einsatz der Feuerwehr. Ein Berg von Weinbergpfählen stand in Flammen.
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Auf einem Feld in der Gemarkung Bretzenheim, in der Verlängerung des Eremitagewegs, brannten Weinbergpfähle. Ein Passant bemerkte den großen Feuerschein oberhalb von Winzenheim in der Nacht zum Freitag, 1. Mai, gegen 0.45 Uhr und setzte einen Notruf ab.