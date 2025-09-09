In einer Werkstatt in Bad Kreuznach brach heute Vormittag ein Feuer aus. Schwarzer Rauch hüllte die Umgebung ein. Die Feuerwehr kämpfte gegen die Flammen.

Am Dienstag, 9. September, hat sich gegen 9 Uhr ein Brand in einer Kfz-Werkstatt in der Wöllsteiner Straße ereignet. Ein Auto stand an der Rückseite der Halle in Flammen, und schwarzer Rauch drang aus dem Hallentor. Hinter den Hallenfenstern war ein Feuerschein zu sehen. Die Mitarbeiter versuchten, das Feuer mit drei Feuerlöschern zu bekämpfen, konnten den Brand jedoch nicht löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung verließen alle Mitarbeiter die Halle, was die richtige Entscheidung war.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach setzten einen Trupp unter Atemschutz ein, der mit einem C-Rohr durch das Hallentor in die Werkstatt vordrang, um den Brand zu bekämpfen und eine Ausbreitung auf weitere Fahrzeuge und die Halle selbst zu verhindern. Ein zweiter Trupp unter Atemschutz wurde eingesetzt, um die in der Werkstatt befindlichen Gasflaschen zu bergen und Nachlöscharbeiten vorzunehmen. Ein großer Lüfter wurde vor der Hintertür der Halle platziert, um die Werkstatt zu entrauchen.

Die Wöllsteiner Straße war zwischen Schneider-Kreisel und Schwabenheimer Weg sowie der Schwabenheimer Weg unmittelbar vor der Werkstatt für den Verkehr gesperrt. Polizei und Rettungsdienst befanden sich ebenfalls an der Einsatzstelle. Der Einsatz konnte nach etwa einer Stunde beendet werden.