Brand in Bad Kreuznach Feuer in Halle: Deswegen war die Rauchsäule so dunkel Marian Ristow 21.04.2026, 06:00 Uhr

i Eine bemerkenswert dunkle Brandwolke war am Samstagmittag auch aus der Ferne sichtbar. Marian Ristow

Eine tiefschwarze Rauchsäule über Bad Kreuznach sorgte für Alarm: Eine Fahrzeughalle brannte lichterloh. Warum der Qualm so bedrohlich wirkte – und wie die Feuerwehr eine Katastrophe verhinderte.

Das Feuer in der Fahrzeughalle eines Autohändlers, die auch als Kfz-Werkstatt genutzt wurde, war am Samstagmorgen für die Menschen in und um Bad Kreuznach herum nicht zu übersehen. Die tiefschwarze Rauchsäule war bis in den Hunsrück zu erkennen.Durch das Feuer, das vermutlich bei Arbeiten an einem Auto ausgebrochen ist, ist die Werkstatthalle komplett zerstört worden, ebenso mehrere darin befindliche Pkw.







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