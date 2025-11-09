Feuer im Obergeschoss – ein Mann schwer verletzt

Bei einem Feuer in der Nacht auf Sonntag hat ein Mann schwere Brandverletzungen erlitten, drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit rund 40 Kräften im Einsatz. Zuvor hatte es einen lauten Knall gegeben.

Bei einem Feuer in einem Gebäude in der Hackenheimer Straße in Bosenheim ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach informiert, befand sich der Mann gegen 23.30 Uhr mit schweren Brandverletzungen in dem Haus. Zuvor war bereits eine bettlägerige Person auf einer Decke aus dem ersten Obergeschoss ins Freie gebracht worden, dabei haben Hausbewohner und zwei in zivil zur Einsatzstelle eilende Feuerwehrleute geholfen – sie hatten zuvor einen Knall gehört. Alle anderen Hausbewohner hatten das Gebäude selbst verlassen.

Das Feuer war offenbar im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Zwei Trupps der Feuerwehr gingen unter Atemschutz mit je einem C-Rohr in das Gebäude vor und suchten zunächst nach weiteren Personen. Ein weiterer Trupp erkundete den Keller. Zwar war kein Mensch mehr vor Ort, allerdings eine schwarze Katze namens Mio, die wurde unter einem Sofa im ersten Obergeschoss gefunden und unverletzt ihrem Frauchen übergeben werde konnte, die sie erleichtert in den Arm nahm.

i Mehrere Personen erlitten leichte bis schwere Verletzungen durch den Brand, auch die Katze namens Mio konnte gerettet werden. Alexander Jodeleit/FFW Bad Kreuznach. Alexander Jodeleit / Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Die Person mit schweren Brandverletzungen kam in eine Spezialklinik, drei leicht verletzte Personen ins Krankenhaus. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt. Was genau den Knall mit den daraus hervorgehenden Schäden ausgelöst hatte, ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Bausachverständiger des THW kam ebenfalls zur Einsatzstelle, um den Gebäudeschaden zu beurteilen.

Die Bewohner konnten nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren und wurden anderweitig untergebracht. Die meisten der mehr als 40 Feuerwehreinsatzkräfte, die nach Bosenheim ausgerückt waren, traten nach rund zwei Stunden den Rückweg an. Mit Einsatzleister Kai Mathias und seiner Führungsunterstützung blieben Wehrleute des Löschbezirks Ost noch weiter an Ort und Stelle.