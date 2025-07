Ein Feuer ist auf einem Wander-Rastplatz in Monzingen am Samstagabend, 12. Juli, ausgebrochen. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Nur wenige Stunden nach dem Waldbrand bei Horbach wurde am Samstagabend, 12. Juli, ein weiterer Flächenbrand im Landkreis gemeldet – diesmal oberhalb von Monzingen auf dem sogenannten „Hundskopf“.

Um 20.43 Uhr alarmierte die Leitstelle mehrere Feuerwehreinheiten aus Monzingen, Merxheim, Bad Sobernheim, Auen, Martinstein, Waldböckelheim und der Stadt Kirn. Die Einsatzleitung übernahm Nils Nasdall, der insgesamt rund 50 Kräfte koordinierte. Das Feuer war im Bereich eines Wander-Rastplatzes mit Tisch und Bank ausgebrochen. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt.

Erfolgreiche Eindämmung

Durch die anhaltende Trockenheit und die dichte Vegetation bestand akute Gefahr, dass sich der Brand schnell ausbreitet. Glücklicherweise konnte genau das verhindert werden: Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen zügig und erfolgreich und begrenzten den Brand auf eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern Busch- und Wiesenbewuchs. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald wurde durch das schnelle Eingreifen unterbunden. Unterstützung kam auch von örtlichen Landwirten, die mit wassergefüllten Güllefässern aushalfen und damit den Löschwassertransport in dem schwer zugänglichen Gelände unterstützten.

Besondere Herausforderungen brachte die Tatsache mit sich, dass viele Kräfte der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan seit dem Mittag bereits in Raumbach bei einem Großflächenbrand im Einsatz standen. Um keine Zeit zu verlieren, wurden daher bei der Alarmierung in Monzingen direkt überörtliche Einheiten aus Waldböckelheim (VG Rüdesheim) sowie aus der Stadt Kirn (VG Kirner Land) hinzugerufen. Einige der eingesetzten Fahrzeuge waren sogar direkt aus dem Einsatz in Raumbach auf dem Rückweg und fuhren ohne Zwischenhalt weiter nach Monzingen. Dank des reibungslosen Zusammenspiels aller Beteiligten konnte auch dieser Brand an einem einsatzreichen Tag schnell unter Kontrolle gebracht werden.