Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Monzingen: Ein Holzgebäude stand in Flammen. Trotz schnellen Handelns blieb erheblicher Schaden nicht aus.

i Die Feuerwehrleute bei den Nachlöscharbeiten in dem Holzgebäude auf dem Monzinger Festplatz Feuerwehr VG Nahe-Glan

Am Sonntag, 27. Juli, wurde die Feuerwehr kurz nach 23 Uhr zu einem Brand auf dem Festgelände in Monzingen, nahe des Umspannwerks in der Soonwaldstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Aufenthaltsgebäude aus Holz mit einer Grundfläche von etwa 300 Quadratmetern bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen und koordinierten Einsatzes der Feuerwehr konnte der Schaden am Gebäude nicht mehr verhindert werden. Die Holzkonstruktion sowie die fortgeschrittene Brandausbreitung führten zu einem erheblichen Schaden an dem Gebäude. Ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzende Vegetation konnte erfolgreich verhindert werden. Die Feuerwehr war mit 43 Einsatzkräften vor Ort. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude – niemand wurde verletzt. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden, und zum Ablöschen der Glutnester wurde Schaummittel eingesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Monzingen, die Feuerwehr Bad Sobernheim, der Rettungsdienst Malteser Pferdsfeld, die Polizei sowie das Energieversorgungsunternehmen Westnetz.