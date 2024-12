Stadtforst Bad Sobernheim Feuchtes Jahr hält Käferplage klein 28.12.2024, 11:00 Uhr

i Exakt 4 Kilometer vom unteren Einstieg "Golfhotel/Kurhaus am Maasberg" entfernt auf der K 20 liegt im nördlichen Stadtwald der Parkplatz Zollstock kurz vor der Abfahrt nach Daubach und Auen. Hier kann man ebenfalls in den Felke Heil- und Aktivwald einsteigen... Bernd-Harald Hey. Bernd Hey

Die Borkenkäferplage hat den Bad Sobernheimer Stadtforst in diesem Jahr weitgehend verschont. Grund ist das feuchte Wetter mit viel Regen.

Das regnerische und feuchte Wetter in diesem Jahr hat dem Bad Sobernheimer Stadtforst gutgetan. „Es ist relativ wenig Käferschadholz angefallen“, berichtete Revierförster Frank Steines dem Stadtrat. Abgesehen davon, dass deshalb weniger vom Borkenkäfer befallene Nadelbäume von seiner Mannschaft aufwendig aus dem Wald entfernt werden müssen, gibt es in auch keinen so drastischen Preissturz für dieses Holz wie vor einigen Jahren, als durch die ...

