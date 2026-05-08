Bad Sobernheimer Kirmes steht Festwirt Justin Braun will bei Vorbereitungen Gas geben Bernd Hey 08.05.2026, 11:00 Uhr

i Sie haben die Johanniskirmes fest im Blick (von rechts): Dominique Corazolla, der neue Festwirt Justin Braun und Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg. Mit dabei auch Familie Wolf von der AWO. Bernd Hey. Bernd Hey.

Die Felkestadt hat den neuen Festwirt und Organisator der diesjährigen Johanniskerb offiziell vorgestellt. Justin Braun kündigt an, dass vieles bleibt wie gehabt und beim Frühschoppen mehr Personal am Start sein soll. Allerdings ist Eile geboten.

Justin Braun ist der neue Festwirt und organisatorische Betreiber der Johanniskirmes vom 26. bis 29. Juni. Ihn stellte die Felkestadt am Marktplatzbrunnen nun auch offiziell vor. Gekommen war zum Termin auch Familie Wolf, die sich namens der AWO nach den Vorbereitungen erkundigte.







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