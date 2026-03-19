Blutiger Streit Festnahme nach Messerattacke in Pfaffen-Schwabenheim 19.03.2026, 19:04 Uhr

i Nach einer Messerattacke in Pfaffen-Schwabenheim nahm die Polizei einen Mann fest (Symbolfoto). dpa/Peter Kneffel. Peter Kneffel/dpa

In Pfaffen-Schwabenheim eskalierte am Vormittag ein Streit innerhalb der Familie; ein Mann wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt vor Ort, die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Am Donnerstag kam es gegen 10.15 Uhr in Pfaffen-Schwabenheim zu einer Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen, bei der ein Messer eingesetzt wurde, berichtet die Polizeidirektion Bad Kreuznach . Zwei Männer gerieten in einen Streit, der eskalierte.







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