Blutiger Streit 
Festnahme nach Messerattacke in Pfaffen-Schwabenheim
Nach einer Messerattacke in Pfaffen-Schwabenheim nahm die Polizei einen Mann fest (Symbolfoto).
Nach einer Messerattacke in Pfaffen-Schwabenheim nahm die Polizei einen Mann fest (Symbolfoto).
dpa/Peter Kneffel. Peter Kneffel/dpa

In Pfaffen-Schwabenheim eskalierte am Vormittag ein Streit innerhalb der Familie; ein Mann wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt vor Ort, die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

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Am Donnerstag kam es gegen 10.15 Uhr in Pfaffen-Schwabenheim zu einer Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen, bei der ein Messer eingesetzt wurde, berichtet die Polizeidirektion Bad Kreuznach. Zwei Männer gerieten in einen Streit, der eskalierte.

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