Besinnliche Töne an der Nahe Festliche Klänge beim Adventskonzert in Rümmelsheim Dieter Ackermann 18.12.2025, 06:00 Uhr

i Klein, aber fein: Das Katholische Kirchenmusik Rümmelsheim/Burg Layen. Dieter Ackermann

Weihnachten klang in Rümmelsheim schon jetzt zum Greifen nah: Beim traditionellen Adventskonzert in St. Laurentius ließen besinnliche Melodien und heitere Weisen die Vorfreude wachsen – und luden zum Innehalten ein.

Das Konzert im Advent der Katholischen Kirchenmusik Rümmelsheim/Burg Layen in der katholischen Pfarrkirche St. Laurentius hat eine lange und schöne Tradition und erfreut sich großer Beliebtheit. Ebenso der anschließende Umtrunk unter freiem Himmel, gegenüber dem Gotteshaus im Hof vor der Gemeindeverwaltung.







