In der Bad Kreuznacher Kreisverwaltung gab es mal keine politischen Debatten, sondern sie wurde zum Kinderspielplatz: Kinderlachen, Basteln und Bobby-Car-Rennen bestimmten die Szenerie.
Lesezeit 2 Minuten
Ursprünglich sollte das diesjährige Pflegekinderfest des Landkreises Bad Kreuznach am Samstag auf dem Kreisjugendzeltplatz in Meisenheim gefeiert werden, doch tagelanger Regen machte die Wiesen unbenutzbar. Kurzerhand zog das Fest in die Räume der Kreisverwaltung um – eine logistische Herausforderung, die das Team des Pflegekinderdienstes souverän meisterte.