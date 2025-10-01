Dank an die Pflegeeltern Fest in der Bad Kreuznacher Kreisverwaltung Sebastian Schmitt 01.10.2025, 13:54 Uhr

i Landrätin Bettina Dickes (4. von links) freute sich gemeinsam mit dem engagierten Team des Kreisjugendamts und den beliebten Therapiehunden über das gelungene Pflegefamilienfest in der Kreisverwaltung Bad Kreuznach. Sebastian Schmitt

In der Bad Kreuznacher Kreisverwaltung gab es mal keine politischen Debatten, sondern sie wurde zum Kinderspielplatz: Kinderlachen, Basteln und Bobby-Car-Rennen bestimmten die Szenerie.

Ursprünglich sollte das diesjährige Pflegekinderfest des Landkreises Bad Kreuznach am Samstag auf dem Kreisjugendzeltplatz in Meisenheim gefeiert werden, doch tagelanger Regen machte die Wiesen unbenutzbar. Kurzerhand zog das Fest in die Räume der Kreisverwaltung um – eine logistische Herausforderung, die das Team des Pflegekinderdienstes souverän meisterte.







