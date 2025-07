Das Salinen Open Air am Brauwerk geht in die nächste Runde. Erstmals werden für ganz unterschiedliche Geschmäcker Musiker und Gruppen jeweils ab 18 Uhr am Samstag und Sonntag aufspielen.

Das Salinen Open Air am kommenden Wochenende bietet auch in diesem Jahr ein attraktives und abwechslungsreiches Programm für alle Musikliebhaber. Nach der großen Resonanz in den Vorjahren haben sich die Organisatoren Andreas Röth und Udo Braun entschieden, die Veranstaltung erstmalig auf zwei Tage, Samstag, 5., und Sonntag, 6. Juli, ausgedehnt. Dazu werden unterschiedliche, musikalische Schwerpunkte geboten.

Zum Auftakt dürfen sich die Besucher am Samstag auf ein buntes Musikpotpourri der 1980er- und 1990er-Jahre freuen. Den Anfang machen die Musiker der Formation Neon Lights, die ihren Zuhörern mit ihrer Live-Show einheizen und mit Liedern, überwiegend aus den 1990er-Jahren, zum Tanzen animieren wollen. Anschließend wird die SWR1-Band Pop History mit einem musikalischen Rückblick auf die größten Pop-Hits aller Zeiten Erinnerungen an die unvergessliche und kreative Ära der 80er- und 90er-Jahre wecken.

Zudem wird die Frankfurter Urban Club Band mit einer Darbietung der Extraklasse für beste Stimmung sorgen und wie bereits in den vergangenen Jahren ihr Publikum mit mitreißenden Klängen begeistern. Als eine der bekanntesten Club Bands Deutschlands garantiert die Formation mit ihrer Funk- und Soul-Musik seit mehr als einem Jahrzehnt auf Europas Bühnen für beste Unterhaltung und überzeugt mit ihrer Performance auf der Bühne. Die Urban Club Band spielt seit mehr als 20 Jahren jeden Donnerstag vor mehr als 1500 Gästen im Frankfurter Gibson Club, der schon zum besten Club Deutschlands gekürt wurde.

Zum Ensemble gehören Spitzenmusiker wie der international renommierte Sänger Dante Thomas aus New York. Thoams ist unter anderem durch seinen Hit „Miss California“ bekannt. Und auch der britische Drummer Karl Brazil stand der bereits mit Szenegrößen wie Robbie Williams, Ed Sheeran und James Blunt zusammen auf der Bühne. Gitarrist Tom Longworth, der ebenfalls bei Robbie Williams spielte, und der Drummer Flo Dauner, bekannt durch die Gruppe Fanta 4, gehören zum festen Ensemble der Urban Club Band.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Schlagers. Vincent Gross, bekannt von Auftritten im Fernsehgarten oder der Florian Silbereisen-Show, wird eigene Lieder präsentieren. Zudem singt er im Duett mit Lena Milewicz. Dabei sollen die Besucher unvergessliche musikalische Momente im malerischen Ambiente der Salinen am Brauwerk erleben.

Karten im Vorverkauf

Einlass ist am Samstag und Sonntag ab 18 Uhr; Samstag bis 24 Uhr und Sonntag bis 20 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro; an der Abendkasse 23 Euro. Tickets sind auch unter www.eventim-light.com/de/a/614460c7a7dca437d10f2076/e/68347b50953bfc2f71f4ed1c für Samstag erhältlich. Für Sonntag gibt es unter www.eventim-light.com/de/a/614460c7a7dca437d10f2076/e/68347d81953bfc2f71f4ed40 Karten. Die Spartickets zum Preis von 33 Euro für beide Open Air-Tage sind unter www.eventim-light.com/de/a/614460c7a7dca437d10f2076/e/68347f107664391d2f98d7a4 abrufbar. Zudem gibt es auch im Brauwerk, im Derpart Reisebüro Wallrawe sowie in der Nahetal-Apotheke Karten.