Kandidaten für den Landtag: Fernis: „Mehr Freiraum für Betriebe und Beschäftigte“
Fernis: „Mehr Freiraum für Betriebe und Beschäftigte“
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.
Philipp Fernis tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 17 (Bad Kreuznach) für die Partei Freie Demokraten – FDP an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Fernis in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.