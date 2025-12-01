Randale in Langenlonsheim Fenster der katholischen Kirche eingeworfen Dieter Ackermann 01.12.2025, 12:00 Uhr

Kleine Schäden, große Kosten: Das ist das Ergebnis von Vandalismus in Langenlonsheim.

Fünf beschädigte Mosaikscheiben an der katholischen Kirche in Langenlonsheim – und die Reparatur wird kostspielig, denn es muss ein Gerüst gestellt werden.

Dass dumme Kinderstreiche zu großen, mit erheblichen Kosten verbundenen Unannehmlichkeiten führen können, wurde an den Schäden der Fenster der katholischen Pfarrkirche St. Johannes der Täufer mehr als deutlich. Im Oktober wurden mehrere Kinder von der Küsterin dabei erwischt, als sie Kastanien durch die offene Kirchentür in das Gotteshaus warfen.







