Anlässlich des Internationalen Tags zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen am 25. November hat der Regionale Runde Tisch Bad Kreuznach verschiedene Aktionen geplant. Zum Start wird gemeinsam mit Oberbürgermeister Emanuel Letz eine Fahne gehisst.
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Alle zwei Tage tötet ein Mann in Deutschland seine (Ex-)Partnerin. Das teilt der Regionale Runde Tisch Bad Kreuznach anlässlich des Orange Days, des Internationalen Tags zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen, mit. Vom 25. November bis 10. Dezember soll auch in Bad Kreuznach und Umgebung ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt werden.