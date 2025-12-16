Bad Sobernheimer Bauausschuss Fellerhof eventuell zum Verkauf anbieten Bernd Hey 16.12.2025, 11:00 Uhr

i Den Fellerhof am Besucherparkplatz der Asklepios-Klinik besuchte der Bauausschuss. Es ging um die weitere Verwendung der Immobilie im städtischen Besitz, nachdem der Mietvertrag ausläuft. Bernd Hey. Bernd Hey.

Soll der Fellerhof mit seinen zwei Wohnungen vermietet oder verkauft werden? Darüber debattierte der Bad Sobernheimer Bauausschuss ebenso wie über Tempo 30 in der Stadt.

Der Fellerhof grenzt an den Besucherparkplatz der Asklepios-Klinik im Nachtigallental und diente vor über 60 Jahren zeitweise als Lagerplatz für das Freilichtmuseum. Für das unterkellerte Anwesen in städtischem Besitz mit zwei Wohnungen auf zwei Etagen baten die Mieter um eine vorzeitige Rücknahme, die Pacht liefe 2027 aus.







