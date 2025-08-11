Für zwei Wochen verwandelt sich die Felkestadt in eine große Bühne: Zum 19. Mal findet in Bad Sobernheim die Mattheiser-Sommer-Akademie statt. Junge Musiker lernen in Meisterklassen, die von renommierten Künstlern geleitet werden.

Die Mattheiser Sommer-Akademie (MSA) 2025 in Bad Sobernheim ist eröffnet! In einer feierlichen Auftaktveranstaltung im Kaisersaal in der malerischen Innenstadt startete die nunmehr 19. Veranstaltung, die wiederum hochkarätig besetzt ist. Herausragende Künstler und Professoren gestalten mit ihren Schülern, die wie sie aus aller Welt den Weg nach Bad Sobernheim gefunden haben, einen Mini-Campus des Musiklernens auf meisterlichem Niveau.

Bis zum 24. August verwandelt sich der Ort in eine einzige Konzertstätte. Bad Sobernheim klingt und freut sich über die Menschen, die zusammenfinden und sich ihrer Leidenschaft konzentriert widmen können. Die davon ausgehende Strahlkraft ist von unermesslichem Wert für alle Beteiligten. Bereits Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) stellte in seiner Begrüßung die Bedeutung der Musik in den Fokus, könne sie doch das „Kälter-Werden in der Gesellschaft“ ins Gegenteil verwandeln. „Musikalische Weiterbildung und die je eigene Erbauung in den Konzerten“ stünden 16 Tage lang im Vordergrund des Geschehens.

Festival hat sich bewährt

Udo Schneberger, Künstlerischer Leiter, Organist, Pianist und Hochschullehrer, präsentierte sich in seiner Ansprache nicht nur polyglott, übersetzte er seine Worte doch direkt ins Englische und Japanische, sondern erinnerte auch daran, dass dieser einzigartigen Veranstaltung im Entstehungsjahr 1988 niemand „eine Überlebenschance“ eingeräumt habe. Das „Festival aber hat sich bewährt, verändert, ist jung geblieben.“ „Forever young“, das Thema des diesjährigen Kultursommers in Rheinland-Pfalz, gibt ihm Inhalt, „entdeckt das, was eigentlich nie alt wird, ja, immer jung bleibt! Wie ist es, wenn Menschen von draußen auf Menschen von hier treffen?“, fragte er und seine Antwort lautete: „Erfrischend, denn beide gehen bereichert aus den Tagen der MSA heraus.“

Till Runte, neuer Erster Vorsitzende des MSA-Förderkreises, zeigte sich begeistert von dem Ergebnis aus „Engagement, Herzblut und großzügiger Unterstützung.“ 30 Anträge junger Musiker seien nicht nur gestellt, sondern auch bestätigt worden, womit 12.500 Euro an Fördermitteln ausgeschüttet worden seien. Er wünschte allen „zwei inspirierende und klangvolle Wochen“.

„ Ein Geschenk der Begegnung in Offenheit, Freude und gegenseitigem Respekt.“

Anke Wiechert, organisatorische Leiterin, über die MSA

Anke Wiechert, organisatorische Leiterin, stellte heraus, dass die MSA ein „Großprojekt für die kleine Felkestadt“ sei, man fühle sich „wie auf einer großen Bühne“. „Die Stadt lebt das Programm. Professionalität und Herzlichkeit sind Kern der Akademie. Sie ist wie eine große Partitur, in der jeder eine Note ist und eine Melodie in Gemeinschaft entstehen lässt. Musik, die uns verbindet! Ein Geschenk der Begegnung in Offenheit, Freude und gegenseitigem Respekt.“

Renommierte Künstler wie Markus Groh, Ian Fountain, Udo Schneberger (alle Klavier), Xiao Wang, Meesun Hong Coleman (beide Violine), William Coleman (Viola), Konstantin Heidrich, Johann Ludwig (Violoncello), Ralph Manno (Klarinette), Bram van Sambeek (Fagott) und Balint Karosi (Orgel) leiten die Meisterklassen.