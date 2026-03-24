Kritik am Stadtbürgermeister
Felix Kehl stoppt Hotelprojekt in Bad Sobernheim
Auf dem Kessel'schen Gelände in Bad Sobernheim sollte ein Hotel entstehen. Investor Felix Kehl hat das Projekt nun abgesagt.
Auf dem Kessel'schen Gelände in Bad Sobernheim sollte ein Hotel entstehen. Investor Felix Kehl hat das Projekt nun abgesagt.
Silke Jungbluth-Sepp

Böse Überraschung für Bad Sobernheim: Das geplante Hotel auf dem Kessel’schen Gelände wird nicht gebaut. Investor Felix Kehl hat final abgesagt - mit deutlicher Kritik am Stadtbürgermeister.

Lesezeit 3 Minuten
Aus für das Hotelprojekt auf dem Kessel’schen Gelände in Bad Sobernheim: Investor Felix Kehl hat Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) offiziell darüber informiert, dass er den Schlussstrich ziehen will. „Nach intensiver Abwägung sehe ich mich gezwungen, das Projekt endgültig nicht weiterzuverfolgen.

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