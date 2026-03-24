Kritik am Stadtbürgermeister Felix Kehl stoppt Hotelprojekt in Bad Sobernheim Silke Jungbluth-Sepp 24.03.2026, 14:05 Uhr

i Auf dem Kessel'schen Gelände in Bad Sobernheim sollte ein Hotel entstehen. Investor Felix Kehl hat das Projekt nun abgesagt. Silke Jungbluth-Sepp

Böse Überraschung für Bad Sobernheim: Das geplante Hotel auf dem Kessel’schen Gelände wird nicht gebaut. Investor Felix Kehl hat final abgesagt - mit deutlicher Kritik am Stadtbürgermeister.

Aus für das Hotelprojekt auf dem Kessel’schen Gelände in Bad Sobernheim: Investor Felix Kehl hat Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) offiziell darüber informiert, dass er den Schlussstrich ziehen will. „Nach intensiver Abwägung sehe ich mich gezwungen, das Projekt endgültig nicht weiterzuverfolgen.







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