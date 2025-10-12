Große Schäden auf Fahrradweg Feilbingert will „Totenhöller Weg“ teilweise ausbauen Josef Nürnberg 12.10.2025, 15:00 Uhr

i Die Schäden am "Totenhöller Weg" in Richtung der L378 sind teils so gravierend, dass der Ortsgemeinderat Feilbingert nun entschied, den Weg partiell auszubauen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Strecke durch die Lemberggemeinde ist in einem desolaten Zustand und muss teilweise saniert werden. Darin sind sich die Ratsmitglieder einig. Allerdings reichen die Haushaltsmittel nicht aus. Warum gibt es keine Unterstützung?

Die Gemeinde Feilbingert wird die partielle Sanierung des Radwegeabschnitts „Totenhöller Weg“ in Richtung Hallgarten mit Anschluss an die L378 so schnell wie möglich angehen. Der Weg, der der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde unterliegt, ist in Teilen derzeit in einem desolaten Zustand.







