Feierstimmung mit Riesenrad und Co. in Planig

Schon zur Eröffnung der diesjährigen „Pleenicher Kerb“ herrschte echte Feierstimmung auf dem Kirmesgelände. Hier hatten sich am Freitagabend zahlreiche Einheimische und Auswärtige versammelt und jubelten den jungen Leuten der Turn- und Sportgemeinde (TSG) und des Teams Catweazel zu, die den großen Kirmesbaum zum Kerbeplatz brachten.

i Auch der für die Kirmes zuständige Ordnungsamtchef Markus Schlosser und stellvertretender Ortsvorsteher Franz-Josef Haas (hinten von links) ließen sich edlen Wein kredenzen. Jens Fink

Unter den Klängen des „Fanfarenzug – Spielmannzug“ der Lustigen Schuppesser und einem mächtigen Trommelwirbel, richtete sich der mit einem großen Kranz geschmückte Kerbebaum langsam auf. Torsten Roßkopf verkündete den von ihm kreierten, diesjährigen Kerbespruch. „Gibt dir das Lebe manchmal wenich, dann geh uff die Kerb no Pleenich“, meinte Roßkopf unter dem Beifall der Kerbegäste. Pfarrer Heiko Heyer von der Katholischen Kirche und sein evangelischer Amtskollege, Lektor Scott Smith, verdeutlichten den Ursprung der Kirmes, der an die Weihe der Kirchen erinnere. Gemeinsam mit den Gläubigen beteten die Geistlichen das Vaterunser und segneten die Kirmes. „Jetzt kann nichts mehr schiefgehen“, meinte daraufhin der stellvertretende Ortsvorstehender Franz-Josef Haas, der den wegen eines Notfalls verhinderten Ortsvorsteher David Feld vertrat und offiziell die Kerb eröffnete.

i Mit ihrer Darbietung begeisterten die Tänzerinnen der Lustigen Schuppesser. Jens Fink

Auf dem Areal an der Nahetalhalle vermittelten ein kleines Riesenrad, ein Autoscooter und ein Kinderkarussell sowie ein Schießstand, ein Ballwurfstand und Verkaufsstände mit Leckereien der süßen und der deftigen Art echte Kirmesatmosphäre. Im Biergarten der TSG ließen sich die Besucher Fleisch- und Wurstspezialitäten schmecken oder entspannten bei kühlen Getränken in der Catweazle-Sommer-Lounge. Auch in örtlichen Weingütern und Gaststätten konnten die Gäste eigens angebotene Kirmesspezialitäten genießen. Neben der Livemusik einiger Bands und DJs unterhielten die Lustigen Schuppesser nicht nur die Besucher auf dem Kerbeplatz, sondern zogen musizierend nacheinander zu allen teilnehmenden Gaststätten und Weingütern im Ort und garantierten hier für Stimmung.