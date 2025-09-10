Ein Dorf im Wandel der Zeit: Becherbach zelebriert sein 750-jähriges Bestehen mit einem nostalgischen Umzug voller Überraschungen. Geschichte wird lebendig – ein Fest, das alle Sinne begeistert.

Wenn Becherbach feiert, dann mit allem, was das Dorfleben hergibt – und ein bisschen mehr. Am Wochenende wurde nicht nur die traditionelle Kerb begangen, sondern auch das 750-jährige Bestehen des Ortes zelebriert. Und weil man so ein Jubiläum nicht einfach mit Kaffee und Kuchen abhakt, gab es am Sonntag einen Umzug, der unter dem Motto „Sellemols“ stand. Frei übersetzt: „Boah, ist das lange her.“

15 Gruppen zogen durch die Straßen, und jede einzelne hatte ihren ganz eigenen Blick auf die Vergangenheit. Die Landfrauen etwa ließen die 1950er-Jahre wieder aufleben. Mit Petticoats, Lippenstift und einem Hüftschwung, der selbst den Traktorfahrer aus dem Takt brachte. Die Straußjugend widmete sich dem legendären Pulver Kurt, einem Mann, der einst für ordentlich Zündstoff im Ort sorgte. Heute ganz harmlos und charmant als Teil der Dorfgeschichte inszeniert.

i "Gauersch Pauls Tankstelle" war auch mit dabei. Andrea Brand

Der TuS Gangloff zeigte, dass Turnen auch auf Asphalt funktioniert. Mit Radschlägen, die so elegant waren, dass man kurz dachte, man sei bei Olympia gelandet. Der Fichtenhoffestverein sorgte für mittelalterliches Flair mit einer Hexenverbrennung, natürlich ganz ohne echte Hexen, aber mit viel Rauch und noch mehr Fantasie.

Die Zuschauer standen dicht gedrängt, winkten, lachten und sammelten Bonbons wie früher, nur dass heute keiner mehr mit der Plastiktüte von Tante Erna unterwegs war. Das war ein Umzug, der selbst die Römer auf der alten Römerstraße neidisch gemacht hätte. Wer da nicht mitfeierte, hatte entweder verschlafen oder war versehentlich in Gangloff gelandet.

i Es ging auch mal derber zu. Hier der Fichtenhoffestverein bei der nachgespielten "Hexenverbrennung". Andrea Brand

Nach dem Umzug wurde weitergefeiert, mit Musik vom Musikverein Odenbach und dem Flowerpowerman, der mit Schlaghose und Sonnenbrille den inneren Hippie in jedem Becherbacher weckte. Ein Feuerwerk setzte dem Ganzen die Krone auf, und wer da noch nicht beseelt war, dem half spätestens der Frühschoppen am Montag mit Bayer Wolfgang.