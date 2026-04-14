Auf Bad Kreuznacher Kornmarkt Feierabendmarkt startet am 16. April in neue Saison Markus Kilian 14.04.2026, 14:53 Uhr

i Der Feierabendmarkt auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt erfreute sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit. Am Donnerstag, 16. April, startet das Gemeinschaftsprojekt von Weinland Nahe, Wir sind Kreuznach, der Stadt und der GuT in die neue Saison. Markus Kilian (Archiv)

Nach dem Arbeitstag ein Gläschen Wein und einen Happen Essen gefällig? Und dabei Künstlern aus der Region lauschen? Das bietet das Gemeinschaftsprojekt ab jetzt wieder jeden Donnerstag. Dabei sind die Plätze für Anbieter heiß begehrt.

Gute Naheweine im Glas, beliebte Leckereien aus der Region und dazu Musik ortsansässiger Künstler, die auf der Bühne konzertieren: Am Donnerstag, 16. April, startet wieder der Bad Kreuznacher Feierabendmarkt auf dem Kornmarkt. Das Gemeinschaftsprojekt von Weinland Nahe, dem Verein „Wir sind Kreuznach“, der Stadt sowie der GuT (Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH) lockt jetzt wieder donnerstags von 16 bis 20 Uhr zum gemütlichen ...







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