Meinung: Pro Tempo 50
Fehlplanung für Passanten: Der Fuß muss auf die Bremse
Corula Kabasch
Corula Kabasch
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Tempo 70 ist aus der Zeit gefallen, findet unsere Redakteurin Cordula Kabasch. Besser sind 50 Stundenkilometer an einer Stelle, an der Fußgänger einfach so auf die Fahrbahn laufen können.

Lesezeit 1 Minute
Nächtliche Besucher des Tanzclubs Viva im Industriegebiet wollen um Mitternacht noch schnell bei Burger King eine Pommes essen und laufen mehr oder weniger angetrunken über die vierstreifig ausgebaute B428. Und dann soll dort Tempo 70 erlaubt sein? Das sehe ich nicht nur als Mutter zweier Teenager kritisch, die gern mal auf Partys gehen, sondern auch als Autofahrerin.

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