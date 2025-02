Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Februar 2025: Nicht nur in Kreuznach ist es kompliziert 15.02.2025, 06:00 Uhr

i Marian Ristow Marian Ristow

Was läuft da bei der Kreuznacher Straßenfastnacht? Es wird gespendet, sodass gefeiert werden kann. Gut so! Aber: Kann man mit dem Geld nicht etwas Schlaueres machen? Vielleicht etwas mit mehr Applaus als JD Vance für seine Rede bekommen hat.

Nicht mal dem schlechtesten Fastnachter der Region würde man es wünschen, dass er nach seinem Auftritt so wenig Applaus bekommt, wie US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rede auf der Weltsicherheitskonferenz am Freitagnachmittag. Der Mann aus Middletown in Ohio moniert live vor einem der größten Foren der Welt, der Weltsicherheitskonferenz, dass es nicht erlaubt sei, „abweichende Meinungen“ frei zu äußern.

