Debatte um Badekultur
FDP-Mann Bursian fordert mehr Strenge im Kirner Freibad
Das KIrner Freibad: Hier wird wieder über kulturell unterschiedliches Badeverhalten debattiert.
Das KIrner Freibad: Hier wird wieder über kulturell unterschiedliches Badeverhalten debattiert.
Sebastian Schmitt

Thomas Bursian hat im Stadtrat für die FDP eine kritische Anfrage zu Problemen bei der Freibadnutzung gestellt. 

Lesezeit 1 Minute
Am Sonntag wurde in sozialen Medien das diskutiert, was die FDP-Fraktion wenige Tage zuvor als Anfrage im Stadtrat postuliert hatte. Nämlich die kulturellen Differenzen, die eben im Badebetrieb zutage treten. Schon wird es politisch knifflig.Denn es wird gefordert, die Badverantwortlichen müssten sich um die Einhaltung der Nutzungsvorgaben kümmern – und das wird explizit auf das Tragen von bestimmten Textilien bezogen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren