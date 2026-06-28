Debatte um Badekultur FDP-Mann Bursian fordert mehr Strenge im Kirner Freibad Robert Neuber 28.06.2026, 19:00 Uhr

i Das KIrner Freibad: Hier wird wieder über kulturell unterschiedliches Badeverhalten debattiert. Sebastian Schmitt

Thomas Bursian hat im Stadtrat für die FDP eine kritische Anfrage zu Problemen bei der Freibadnutzung gestellt.

Am Sonntag wurde in sozialen Medien das diskutiert, was die FDP-Fraktion wenige Tage zuvor als Anfrage im Stadtrat postuliert hatte. Nämlich die kulturellen Differenzen, die eben im Badebetrieb zutage treten. Schon wird es politisch knifflig.Denn es wird gefordert, die Badverantwortlichen müssten sich um die Einhaltung der Nutzungsvorgaben kümmern – und das wird explizit auf das Tragen von bestimmten Textilien bezogen.







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