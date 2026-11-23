Faire Liste will Akteneinsicht FDP: Kurinsel-Quartier ist Chance für Bad Kreuznach Marian Ristow 23.11.2026, 15:00 Uhr

i Die Verkehrssituation in der Kurhausstraße ist derzeit Bestandteil von Diskussionen – laut Gutachten verschärft das geplante Kurinsel-Quartier die Situation dort aber nicht. Marian Ristow

50 Millionen Euro, 97 Wohnungen – und jede Menge Zündstoff: Am Kurinsel-Quartier entbrennt ein Streit, der weit über das Bauprojekt hinausgeht. Wer bestimmt eigentlich über die Zukunft der Kurinsel?

Das geplante Kurinsel-Quartier auf dem Gelände der ehemaligen Augusta-Klinik ist in Bad Kreuznach längst mehr als eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. An dem Vorhaben entzündet sich eine grundsätzliche Debatte über Transparenz, politische Mitwirkung und die Frage, wer die städtebauliche Zukunft eines so sensiblen Ortes eigentlich gestaltet.







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