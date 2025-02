Bundestagwahl Wahlkreis 200 FDP-Kandidat will für Wiedereinzug in Bundestag kämpfen Josef Nürnberg 24.02.2025, 11:22 Uhr

i Den bundesweiten FDP-Trend konnte Patrick Bruns im Wahlkreis 200 nicht umkehren. Patrick Bruns/Source for Alpha

Am Morgen nach der Wahl hat der FDP-Direktkandidat wieder zum Optimismus zurückgefunden und gibt sich kämpferisch.

Die Enttäuschung über das Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag war FDP-Direktkandidat Patrick Bruns am Wahlabend deutlich anzumerken. Mit Parteifreunden hatte er den spannenden Wahlabend in der Vinothek des Bonnheimer Hofes verfolgt. Am Ende reichte es nicht.

