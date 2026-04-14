Sicherheit in Kirn FDP fordert Video-Kontrolle im öffentlichen Raum Robert Neuber 14.04.2026, 21:00 Uhr

i Vor zwei Jahren wurde der Spielplatz an der Brunnengasse wegen Vandalismus gesperrt. Robert Neuber

Die Kirner Liberalen fordern eine umfassende Aufklärung der VG-Führung darüber, wie die Kooperation zwischen Ordnungsbehörde und Polizei bei der Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Raum zu bewerten sei.

Die Kirner Freidemokraten fordern Bürgermeister Thomas Jung auf, einen umfassenden Bericht zu Perspektiven der Sicherheit im öffentlichen Raum vorzulegen. Und Fraktionsvorsitzender Thomas Bursian plädiert auch für eine unter Liberalen ja bekanntlich immer skeptisch betrachtete Videokontrolle im öffentlichen Raum.







Artikel teilen

Artikel teilen