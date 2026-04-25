Bad Sobernheimer Finanzen Fazit der Fraktionen: Zwischen Kritik und Harmonie Silke Jungbluth-Sepp 25.04.2026, 16:00 Uhr

i Viele Aufgaben, zu wenig Geld: Der Haushalt der Stadt Bad Sobernheim war ein hartes Stück Arbeit. Die schlechte kommunale Finanzausstattung nimmt der Stadt ihren Spielraum. Gerhard Ledwinka/dpa. magele-picture - stock.adobe.com

Viel Zeit und viel Herzblut haben die Fraktionen in den Haushalt 2026 der Stadt gesteckt. Dies war auch nötig geworden, weil die Kommunalaufsicht ihn im ersten Anlauf nicht genehmigen wollte. Was sagen Bürgermeister und Fraktionen?

Es dürfte kaum Kommunen in Rheinland-Pfalz geben, die ihren Haushalt für das laufende Jahr erst Ende April beschließen. Schließlich herrscht ohne Haushalt Stillstand. In Bad Sobernheim hat es dieses Mal allerdings so lange gedauert. Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) hatte das Zahlenwerk einerseits erst im Februar vorgelegt.







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