Viel Zeit und viel Herzblut haben die Fraktionen in den Haushalt 2026 der Stadt gesteckt. Dies war auch nötig geworden, weil die Kommunalaufsicht ihn im ersten Anlauf nicht genehmigen wollte. Was sagen Bürgermeister und Fraktionen?
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Es dürfte kaum Kommunen in Rheinland-Pfalz geben, die ihren Haushalt für das laufende Jahr erst Ende April beschließen. Schließlich herrscht ohne Haushalt Stillstand. In Bad Sobernheim hat es dieses Mal allerdings so lange gedauert. Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) hatte das Zahlenwerk einerseits erst im Februar vorgelegt.