Exkursion im Forst
Faszinierende Einblicke in den Bad Sobernheimer Wald
Seit 20 Jahren hat der Meddersheimer Förster Frank Steines seine Fangemeinde und erklärt wirtschaftliche und soziologiche Aspekt
Seit 20 Jahren hat der Meddersheimer Förster Frank Steines seine Fangemeinde und erklärt wirtschaftliche und soziologiche Aspekte, die Exkursionen sind mit viel geschichtlichem und weltlichem Hintergrundwissen aufgewertet. Treffpunkt war am Industriepark Pferdsfeld, Abschluss mitten im Heil- und Aktivwald bei Hubertuslust.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Revierförster Frank Steines nahm die Gäste mit auf eine interessante Reise zwischen Bäumen und Sträuchern. Die Bad Sobernheimer Waldbegehung war wieder gut besucht.

Lesezeit 2 Minuten
Die Waldbegehungen mit Revierförster Frank Steines sind seit 2006 im farbenprächtigen Herbst mit mehr als 80 Teilnehmern in der Felkestadt ein Highlight. Bad Sobernheim hat mit 1063 Hektar den größten Wald in der VG Nahe-Glan. „Die Exkursionen haben etwas Faszinierendes, sind hochinformativ, wildromantisch und mit geschichtlichem und weltbewegendem Hintergrundwissen gespickt.
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