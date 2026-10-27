Revierförster Frank Steines nahm die Gäste mit auf eine interessante Reise zwischen Bäumen und Sträuchern. Die Bad Sobernheimer Waldbegehung war wieder gut besucht.

Die Waldbegehungen mit Revierförster Frank Steines sind seit 2006 im farbenprächtigen Herbst mit mehr als 80 Teilnehmern in der Felkestadt ein Highlight. Bad Sobernheim hat mit 1063 Hektar den größten Wald in der VG Nahe-Glan.

„Die Exkursionen haben etwas Faszinierendes, sind hochinformativ, wildromantisch und mit geschichtlichem und weltbewegendem Hintergrundwissen gespickt.