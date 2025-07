Die Menschen in dem kleinen Weindorf feiern gerne. Seit 13 Jahre steht das Lichterfest, hervorgegangen aus der ursprünglichen Kerb und dem Kelterfest, ganz oben auf der Agenda. Genauso gerne wie die Bürger feiern, bewirten sie auch die Gäste. Da reiht sich von der Alten Kelter bis zur Linde, Tisch an Tisch und Bank an Bank. Bis zum Einbruch der Dunkelheit ist kein Unterschied zu herkömmlichen Festen festzustellen. Bei köstlichem Wein und gekühltem Bier mit gutem Essen wird viel geplaudert, sich unterhalten mit den Nachbarn und in Erinnerungen geschwelgt. Dann, wenn die Sonne langsam untergeht, verändert sich die Stimmung. Die umliegenden Häuser und Gebäude werden in ein buntes Licht getaucht, Bilder auf die Wände projiziert.

Die Faszination des Lichtes lockt Gäste aus nah und fern immer wieder an. Sie sind begeistert von der Atmosphäre. Natürlich, wie soll es anders sein, steht und fällt so ein Fest, das fast nur im Freien gefeiert wird, mit dem Wetter. Trotz düsterer Prognosen und bedrohlicher Wolkenformationen zeigte sich das Wetter am Samstagabend von seiner gnädigen Seite. Die angekündigten Regenfälle blieben aus, und so konnten Gäste und Veranstalter einen ungestörten Abend unter freiem Himmel genießen. Doch am Sonntagnachmittag holte die Natur kurzzeitig zum Gegenschlag aus: Ein kräftiger Regenschauer unterbrach das geplante Programm.

Mitorganisatorin Christine Jakobi-Becker freut sich über eine erneut erfolgreiche Veranstaltung.

„Das Lichterfest bringt jung und alt zusammen“, freut sich Christine Jakobi-Becker, die seit Beginn das Spektakel mitorganisiert. Los ging es bereits am Freitag mit einer unterhaltsamen Führung von Wein- und Kulturbotschafter Tino Frowein durch den Weinort in der Rheinhessischen Toskana. Zwar erstmals 1233 urkundlich erwähnt, waren aber bereits 700 Jahre vor Christus die Kelten hier. Davon zeugt der Fund eines Bronzeschwertes, das in einem Berliner Museum ausgestellt ist. Die Nacht wurde laut und lange. Für Stimmung an der Linde sorgte das DJ Duo Beat Mission mit einem Musikmix vieler Stilrichtungen und lockte vor allem die junge Generation an.

i Mit einer unterhaltsamen Führung, geleitet von Wein- und Kulturbotschafter Tino Frowein, begann das Lichterfest. Edgar Daudistel

Genauso proppenvoll war es am Samstag. Während die einen das Tanzbein schwangen, sich an den projizierten Bildern an den Hausgiebeln erfreuten, bummelten die anderen mit den gefüllten Weingläsern zwischen den einzelnen Locations. Zufriedene Gesichter bei den Verantwortlichen und an den Ständen. Musik für die Ohren und zum Tanzen an diesem Abend taten das Übrige. Ein paar Fußballenthusiasten schauten sich das Elfmeterschießen der deutschen Frauenmannschaft auf einem Smartphone an. Der Jubelschrei ging in der lauten Musik unter.

„Das Ambiente in Horrweiler hat was Einmaliges, und es macht Spaß und Freude hierher zu kommen“, lächelt Stephie aus Büdesheim. Schoppen, süß oder sauer gespritzt, gingen bei der Feuerwehr über die Theke. Und natürlich durften auch die köstlichen Horrweiler Weine nicht fehlen. Zwei Weingüter bewirtschafteten gemeinsam einen Stand, der bis in die frühen Morgenstunden umlagert war. Wer es ruhiger mochte, für den war Joes Jazz-Scheune geöffnet.

Bunt wie das Lichtermeer entlang der Festmeile war auch das Beiprogramm an den drei Tagen. Das Weindorfmuseum zeigte Objekten, Zeichnungen von Oddo Blumberg mit einer eigenen Geschichte und einem andern Blick auf alltägliches. Tradition hat das Fassdauben-Rennen. „Dabei kommt es auf die Biegung der Daube und die Bein- und Armarbeit an“, weiß Hardy Höpp, der auch das Bobbycar-Rennen der Kleinen moderierte. „Es waren tolle Rennen mit viel Emotion.“ Höpp hofft, dass im kommenden Jahr auch ältere Personen teilnehmen bei einem sogenannten Oldtimer-Rennen. Nach dem Regenschauer zog der Posaunenchor, verstärkt mit Musikern aus Nieder-Hilbersheim, mit seinem Repertoire von Marschmusik und Polka bis Pop und Swing die Besucher des Lichterfestes in seinen Bann. Mit den Nachgedanken von Pfarrer Eric Kalbhenn klang, wie immer, das Lichterfest aus. Ein Fest, das die Menschen aus nah und fern verbindet mit Wein, Kultur und Lebensfreude.