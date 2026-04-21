Landgericht Bad Kreuznach Fast vier Jahre Haft wegen Missbrauchs von Jungen Christine Jäckel 21.04.2026, 19:00 Uhr

i Das Bad Kreuznacher Landgericht hat einen 37-Jährigen aus Kirn zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er hatte mehrere Jungen aus seinem Umfeld missbraucht. Markus Kilian

„Er präsentierte sich als netter Onkel oder hilfsbereiter Nachbar, lud die Kinder zum Videospielen zu sich ein, und es gab Süßigkeiten und Pommes mit Nuggets“, sagte die Staatsanwältin zur Vorgehensweise des Täters.

Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und elf Monaten verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach einen 37-Jährigen aus Kirn, der seinen Neffen und drei weitere Jungen sexuell missbraucht hat. Der Angeklagte hatte nicht viele soziale Kontakte und nur gelegentlich kurze Beziehungen mit Frauen.







Artikel teilen

Artikel teilen