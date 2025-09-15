Wahlsiegerin Andrea Silvestri kann 10 von 13 Gemeinden für sich gewinnen. Wie deutlich oder wie knapp war es in den einzelnen Orten? Und wo holen die Mitbewerber die meisten Stimmen?

Insgesamt 5.040 der 10.462 Wahlberechtigten haben am Sonntag ihre Stimme abgegeben. Das ergibt eine Wahlbeteiligung von 48,2 Prozent. Insgesamt 60,6 Prozent kann Siegerin Andrea Silvestri für sich verbuchen, Amtsinhaber Marc Ullrich schafft es auf 25,2 und Andreas Paulus auf 14,2 Prozent. Aber wie verteilen sich die Stimmen auf die einzelnen Orte?

In 10 der 13 Gemeinden holt Silvestri die meisten Stimmen. In Altenbamberg, dem Wohnort von Gegenkandidat Andreas Paulus, schnappt sie sich 57,6 Prozent. Marc Ullrich kommt auf 23 Prozent und Paulus auf 19,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt hier bei 40,2 Prozent. Auch in Biebelsheim gewinnt die CDU-Frau deutlich: 66,2 Prozent der Wähler kann sie von sich überzeugen. Ullrich kommt auf 26,6 und Paulus auf 7,2 Prozent der Stimmen. 222 der 579 (38,3 Prozent) Wahlberechtigten setzen ihr Kreuz. Damit ist die Wahlbeteiligung hier am niedrigsten.

Silvestri siegt in ihrer Heimatgemeinde

Wenig überraschend, aber dennoch beachtlich dürfte der klare Sieg von Silvestri in ihrer Heimatgemeinde Feilbingert sein, in der sie auch Ortsbürgermeisterin ist. Mit 66,8 Prozent liegt sie deutlich vor Ullrich (20,3) und Paulus (12,9). Die Wahlbeteiligung liegt bei 64,5 Prozent und ist damit am höchsten. Nicht weniger deutlich ist es außerdem in Frei-Laubersheim, wo 395 der 784 (50,4 Prozent) Wahlberechtigten zur Urne schreiten. 65,3 Prozent kann Silvestri für sich verbuchen, Ullrich kommt auf 23,8 und Paulus auf 10,9 Prozent der Stimmen.

Bei geringerer Wahlbeteiligung (42,2 Prozent), aber einem zumindest ähnlichen Bild, verteilen sich die Stimmen in Fürfeld. Mit 356 Stimmen (65,6 Prozent) kann die Christdemokratin die Gemeinde für sich gewinnen. 116 Wähler (21,4 Prozent) haben ihre Stimme für Ullrich abgegeben, 71 (13,1 Prozent) für Paulus. Ähnlich sieht es auch in Hackenheim aus, wenn auch mit leicht höherer Wahlbeteiligung (43,1 Prozent). 63,7 Prozent wählen Silvestri, 22,9 Prozent stimmen für den Amtsinhaber und 13,4 Prozent für Kandidat Paulus.

Deutlicher Vorsprung in Hallgarten

Am deutlichsten ist ihr Sieg in Hallgarten mit 79,9 Prozent. Ullrich und Paulus erreichen jeweils 10 Prozent, bei einer Wahlbeteiligung von 57,2 Prozent. Auch in Hochstätten hat die CDU-Frau die Nase vorn (68,9 Prozent). Ihre Mitbewerber haben auch hier das Nachsehen (Ullrich, 24,1 Prozent; Paulus, 7 Prozent). 47,3 Prozent nutzen ihr Wahlrecht.

Richtig knapp ist das Ergebnis hingegen in Neu-Bamberg, der Heimatgemeinde des Amtsinhabers. Mit 46,2 Prozent liegt er kurz vor Silvestri (45,3 Prozent). Paulus kann nur 8,5 Prozent der Wähler für sich gewinnen. Insgesamt 59,8 Prozent gehen ins Wahllokal. Pfaffen-Schwabenheim kann Gesamtsiegerin Silvestri dann wieder für sich verbuchen (46,7 Prozent). Trotzdem: Pfaffen-Schwabenheim ist eigentlich ein klassisches CDU-Dörfchen, dort hätte sich Silvestri ein noch besseres Ergebnis ausrechnen dürfen. Bei Ullrich reicht es für 30,5 Prozent und bei Paulus für 22,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt hier bei 40,5 Prozent.

Andreas Paulus erreicht nur in Pleitersheim, wo er aufgewachsen ist, die meisten Stimmen (41,2 Prozent). Hier haben Silvestri (37,8 Prozent) und Ullrich (21 Prozent) das Nachsehen. 120 der 265 Wahlberechtigten (45,3 Prozent) stimmen hier ab. In Tiefenthal sammelt der Amtsinhaber mit 56,7 Prozent deutlich die meisten Stimmen gegenüber Silvestri (23,9 Prozent) und Paulus (19,4 Prozent). 64,4 Prozent der Wahlberechtigten schreiten zur Tat. Die Volxheimer können eine Wahlbeteiligung von 46,7 Prozent vorweisen. Die meisten stimmen hier für Silvestri (55,1 Prozent). Ullrich kommt auf 25,8 Prozent und Paulus auf 19 Prozent.