PV-Anlagen in Daxweiler Fast 50 Bürger erscheinen in Gemeinderatssitzung Jens Fink 14.10.2025, 09:00 Uhr

i Auf großes Interesse der Einwohner traf die Sitzung des Gemeinderates, der über das Projekt möglicher Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Gemarkung diskutierte. Jens Fink

Nachdem ein Investor seine Pläne vorgelegt hatte, großflächig PV-Anlage in der Gemarkung Daxweiler zu erreichten, erhitzt nach wie vor die Gemüter im Dorf.

Dass womöglich bald großflächige Photovoltaik-Anlagen in der Gemarkung Daxweiler stehen könnten, bewegt die Menschen im Ort. Dies zeigte die jüngste Gemeinderatssitzung, zu der fast 50 Bürger erschienen waren. Nachdem ein Investor seine Pläne konkretisiert hatte, auf umfangreichen Flächen südlich der Ortslage sowie in der Guldenbachaue PV-Freiflächenanlagen zu errichten, hatte eine Initiative im Ort rund 250 Unterschriften gegen das Projekt ...







