Zahlreiche Besucher angelockt
Farbenfroher Meisenheimer Umzug mit ganz viel Herz
Ganz viel Herz - passend zum Valentinstag - und zuckersüße Vielfalt zeigte der diesjährige Fastnachtsumzug des Meisenheimer Carn
Ganz viel Herz - passend zum Valentinstag - und zuckersüße Vielfalt zeigte der diesjährige Fastnachtsumzug des Meisenheimer Carneval Clubs.
Roswitha Kexel

„Die Fassenachtsdevise für dies Johr is klar: Liebe für alle – in Mäsnum unn für jeden Narr!“ lautete das Motto des närrischen Treibens, was zahlreiche Besucher anlockte.

Lesezeit 2 Minuten
Der Narrengott Jokus muss ein Meisenheimer sein! Denn auch dieses Jahr blieben der Fastnachtsumzug und das anschließende bunte Treiben auf dem Marktplatz zur Musik der Nahe DJs und an weiteren „Feier-Inseln“ in der Altstadt von Regen verschont. Gemäß dem Motto „Die Fassenachtsdevise für dies Johr is klar: Liebe für alle – in Mäsnum unn für jeden Narr!

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren