Zahlreiche Besucher angelockt Farbenfroher Meisenheimer Umzug mit ganz viel Herz Roswitha Kexel 16.02.2026, 12:00 Uhr

i Ganz viel Herz - passend zum Valentinstag - und zuckersüße Vielfalt zeigte der diesjährige Fastnachtsumzug des Meisenheimer Carneval Clubs. Roswitha Kexel

„Die Fassenachtsdevise für dies Johr is klar: Liebe für alle – in Mäsnum unn für jeden Narr!“ lautete das Motto des närrischen Treibens, was zahlreiche Besucher anlockte.

Der Narrengott Jokus muss ein Meisenheimer sein! Denn auch dieses Jahr blieben der Fastnachtsumzug und das anschließende bunte Treiben auf dem Marktplatz zur Musik der Nahe DJs und an weiteren „Feier-Inseln“ in der Altstadt von Regen verschont. Gemäß dem Motto „Die Fassenachtsdevise für dies Johr is klar: Liebe für alle – in Mäsnum unn für jeden Narr!







